Mehmet Çetin Sekizkardeş kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişiyle ilgili Mehmet Çetin Sekizkardeş kimdir sorusu yanıt bekliyor. Mehmet Çetin Sekizkardeş nereli ve kaç yaşında sorularının cevabı Ajanshaber.com'da.

FETÖ soruşturması kapsamında Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı. Bu olayın ardından insanlar Mehmet Çetin Sekizkardeş ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Mehmet Çetin Sekizkardeş kimdir sorusu merak edilen soruların başında yer aldı. Mehmet Çetin Sekizkardeş kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtını Ajans Haber ekibi olarak sizler için derledik.

MEHMET ÇETİN SEKİZKARDEŞ KİMDİR?

Mehmet Çetin Sekizkardeş kimdir sorusu gözaltı olayının ardından merak edilmeye başlandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada, örgütün “Eyalet Hadimi” “Bölge Hadimi” “Mütevelli Esnaf” “Üniversite Yapılanması” “Talebe Yapılanması” içerisinde halen aktif olarak görev alan 32 kişinin kimliğini belirledi.

7 İLDE 21 GÖZALTI

Gaybubet evlerinde de gizlendikleri belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi yakalandı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 3 kişinin gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.

ARALARINDA GÖRGÜLÜ PASTANELERİNİN SAHİBİ DE VAR

Hürriyet'in haberine göre; Operasyonda Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ile işadamı Ekrem Ateş'in de bulunduğu belirtildi.

FETÖ'YE CİDDİ MİKTARDA PARA VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Gözaltına alınan örgüt üyelerinin yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldüğü bildirildi. TUSKON'a yönelik soruşturmada gizli tanık Demir, Mehmet Tahir Sekizkardeş için, "Görgülü Pastaneleri’nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır.” demişti.

Kaynak: AjansHaber