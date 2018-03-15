Sıla Aydın'dan dikkat çeken ifadeler...

Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmıştı. İşte Sıla Aydın'dan dikkat çeken ifadeler...

Gündemden düşmeyen Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın yürütülen soruşturma kapsamında bütün detayarı anlattı.

Milliyet.com.tr'nin ulaştığı detaylara göre Sıla Aydın eşiyle tanıştığı dönemde maddi durumunun iyi olmadığını, önce internetten bahis oynattığını daha sonra da Çiftlikbank'ı kurarak para toplamaya başladığını söyledi.

Sıla Aydın, Çiftlik Bank uygulamasına ilk parayı 16 yaşındaki bir çocuğun yatırdığını söyledi. Eşi Mehmet Aydın’ın ise bu paraları günü birlik yediğini belirtti. Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın Sakarya’da yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmıştı. İşte Sıla Aydın’dan dikkat çeken açıklamalar:

İLK PARA 16 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKTAN

"Benim tanıdığım dönemde maddi durumu çok iyi değildi. 2016 yılının Ağustos ayında Mehmet'ten duyduğum kadarıyla bir yazılım programcısı ismini bilmediğim bir arkadaşına Çiftlikbank'ı kurdurduğunu biliyorum. Mehmet'in bana anlattığına göre oyunun ilk kurulduğu andan itibaren oyuncular yatırım yapmaya başlamışlar. Hatta ilk yaptırımı 16 yaşında bir kişi 4 bin lira ile yapmış. O dönemde şirket olmadığı için paralar Mehmet'in şahsi hesablarına yatıyordu."

PARALARI GÜNÜ BİRLİK YİYORMUŞ

"Daha sonra beklemediği şekilde yatırımlar yapılmaya başladı. Ben de bunlara bizzat şahit oldum, Günlük 20 bin, 30 bin arası paralar geliyordu. Oyun ilk kurulduğunda da oyuncuların sanal olarak aldıkları hayvanları geçrekte alınıp çiftlikte değerlendirilerek kâr payı verileceği taahhüt ediliyordu. Ancak ortada henüz ne bir çiftlik ne bir hayvan vardı. Mehmet ilk zamanlar kazandığı paraları günü birlik yiyordu. Hayvan almak gibi bir amacı da yoktu. İki ay kadar böyle devam etti."

'ÖNCE GELENİN PARASINI SONRAKİNE...'

"Bursa'da ofis olarak iki katlı bir yer kiraladı. Bursa'nın köylerinden fason olarak sucuk, bal, peynir ve tereyağı yaptırıyordu. Bunları Çiftlikbank üretimi diyerek şarküteri de satıyordu. Oyunculara da bu arada para veriyordu. Ancak bu sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu. Sistem bu şekilde işliyordu."