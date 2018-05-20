Mehmet Aydın kaçıyor mafya kovalıyor: Tosuncuk firarda 2018!

Çiftlik bank dolandırıcısı Mehmet Aydın’ın Brezilya mafyasının da 'dikkatini çektiği' öğrenildi.

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, Mehmet Aydın’ın Bolivya’da inşaat işine girip yatırım yaptığı öğrenildi. Türk İnterpol’ü tarafından takibe alınan Aydın’ın lüks hayatı nedeniyle acımasızlığıyla bilinen Brezilya mafyasının da dikkatini çektiği bildirildi. Aydın’ın can güvenliği nedeniyle Brezilya’dan da kaçabileceği değerlendiriliyor

SON GÖRÜNTÜSÜ



Mehmet Aydın, ortaya çıkan son fotoğrafında, güneş gözlüğü ve bornozuyla halinden oldukça memnun görünüyor.

Kaynak: ajanslar