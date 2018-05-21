Mehmet Altay kimdir? Mehmet Altay nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Mehmet Altay kimdir? Mehmet Altay nereli ve mesleği nedir? Mehmet Altay hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Mehmet Altay kimdir? Mehmet Altay nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Mehmet Altay Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Mehmet Altay kimdir?

Mehmet ALTAY, 12 Ekim 1972'de Uşak Ulubey'de doğdu. Baba adı Yektar, anne adı Cennet'tir. Avukat; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Uşak'ta serbest avukat olarak çalıştı.

24, 25 ve 26. Dönemde Uşak Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönem İçişleri Komisyonu Üyesi ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi ve Sözcüsü oldu.

İyi düzeyde İngilizce bilen ALTAY, evli ve 2 çocuk babasıdır.