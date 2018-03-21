Mehmed Bir Cihan Fatihi salladı: Yerin Dibine Batsın!

Aylardır beklenen Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Twitter'ı sallayan ilk bölümde binlerce kullanıcı dizide kullanılan kıyafetleri yerden yere vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin başrolünde oynadığı Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisi Kanal D'de başladı.Fatih Sultan Mehmed'in hikayesinin konu alındığı dizide geçen replikler ve kadın oyuncuların dekoltesi ilk bölümde tepkilere yol açtı. Dizinin ilk dakikalarında Mara Hatun'un Edirne'ye gitmek için yola çıkan Sultan Mehmed'e "Tanrı sizi korusun" demesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Öte yandan kadın oyuncuların dekolteli kıyafetleri Twitter'ı salladı. Osmanlı Devleti gibi şanlı bir milletin kadınlarını sürekli dekolteli kıyafetler ile ekrana getirilen diziye kullanıcı tepkileri şöyle:







Gündem 21 Mart 2018 13:26 Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine eleştiri yağmuru... İşte Tüm eleştirler... Tıklayın okuyun... Bakın neler söylediler...





İlber Ortaylı'dan Eleştiri

CNN Türk'te yayınlanan'Hafta Sonu' programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Osmanlı tarihinin konuşulduğu programda Ortaylı, konu Fatih Sultan Mehmed'e gelince; yakında Kanal D ekranında başlayacak 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yorumda bulundu.

Ortaylı, Fatih Sultan Mehmed'i Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırmasıyla ile ilgili "Kenan iyi oynar. Oyun çok mühimdir. Muhteşem Yüzyıl'da işi oyunculuk ve müzik götürdü. Senaryo diye bir şey yok orada. Fatih'in senaryosunun Muhteşem Yüzyıl gibi olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ajanslar