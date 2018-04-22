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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi yayından kalkıyor!!!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi yayından kalkıyor!!!

Geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin reytinglerde bir türlü istenilen ya da beklenilen seviyeye ulaşamamasının ardından enteresan bir iddia ortaya atıldı. İddialarda Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin yayından kaldırılacağı yer aldı. Peki dizi eğer yayından kalkarsa bundan sonra ne olur?
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Dizi 22 Nisan 2018 - 18:04

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