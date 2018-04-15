Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, yeniden liderliğe yükselme şansını kullanamadı.

Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan turuncu-lacivertli takım, 59 puanda kaldı. Galatasaray ise 60 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı ekibi 5-1 yenen Medipol Başakşehir, sezon sonunda gerçekleşebilecek olası puan eşitliğinde ise ikili averaj üstünlüğüne sahip oldu.

ÜÇ MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Galatasaray'a deplasmanda mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Medipol Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, ligde sırasıyla Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup etmişti.

ARDA'YA DEVRE ARASINDA SARI KART

Medipol Başakşehir forması ile eski takımı Galatasaray'a karşı sahaya çıkan Arda Turan, karşılaşmanın devre arasında sarı kart gördü.

Turuncu-lacivertli futbolcuya, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e soyunma odasına giderken yaptığı itirazın sonrasında sarı kart çıktı.

ARDA 65 DAKİKA SAHADA KALDI

Türk Telekom Stadı'na 2 bin 522 gün sonra Medipol Başakşehir forması ile çıkan Arda Turan, karşılaşmada 65 dakika görev yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bitime 25 dakika kala Arda'nın yerine sakatlığı geçen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'yu sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekibin Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Mossoro, 2 karşılaşma sonra takımındaki yerini aldı.

Avcı, 72. dakikada da ikinci hamlesini yaptı. Emre Belözoğlu'nu kenara alan deneyimli teknik adam, İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

Abdullah Avcı, son değişiklik hakkını da 79. dakikada kullandı. Bu dakikada Elia oyundan çıkarken, Kerim Frei oyuna dahil oldu.