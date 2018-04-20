Medipol Başakşehir liderliği geri aldı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ile başladı. Geçen hafta Galatasaray'a yenilen Başakşehir sahasında 3-1 kazanarak liderlik koltuğunu maç fazlasıyla geri aldı.

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Kayserispor’u konuk etti. Başakşehir sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla 62 puanla liderlik koltuğuna oturdu ve rakipleri üzerinde baskı kurmayı başardı.

Konuk ekip Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı ve 5. sırayı elde etme yarışında ciddi bir yara almış oldu. Maçta Başakşehir’in gollerini 28’de Edin Visca, 66’da Arda Turan ve 90’da Eljero Elia kaydederken konuk ekibin golü 54’te Umut Bulut’tan geldi.

Maçın 90+2’nci dakikasında karşılaşma boyunca agresif gözüken ve zaman zaman Abdullah Avcı ile tartışan Marius Sumudica, hakem Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi.





