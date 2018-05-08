Medine'ye kilise yaptırılıyor iddiası İslam Dünyasını karıştırdı!

Veliaht Selman’ın Vatikan ile işbirliği içerisinde Medine’ye kilise inşa edileceği iddiası İslam dünyasını karıştırdı.

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz ay Vatikan'ın Dinlerararası Diyalog Konseyi'ni ağırlamış, o görüşmede iş birliği anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre Vatikan eliyle, Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu kent olan Medine'ye kilise inşa edilecek.

KARDİNAL'DEN AÇIKLAMA

Vatikan'da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran konuyla ilgili Vatican News'e konuşurken Tauran, "Suudi Arabistan ziyaretimde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi KralSelman bin Abdülaziz ile görüştüm. Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayrimüslimlerin iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım. Yakınlaşma sürecinin başlamasından memnuniyet duyuyorum. 'Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi." dedi.

"Ilımlı İslam'a dönüyoruz. Aşırıcılığı yok edeceğiz" mottosuyla yola koyulan Suudi Arabistan, açılımlar silsilesine bir yeni halka daha ekledi. Bu halka, diğerlerinin yanında oldukça radikal bir adım olarak kaldı.

Suudi Arabistan yönetimi bu dönüşüm sürecinde Vatikan'a Medine'de bir kilise inşa edilmesi için onay verdi. Mısır basınının Vatikan News'e dayandırdığı haberde, kilise'nin Medine'nin hangi bölgesine yapılacağına ilişkin bir resmi açıklama gelmedi, ibadethanenin bizzat Vatikan'ın eliyle yapılacağı belirtildi.