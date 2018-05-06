Medine'ye kilise inşa edilecek!

Suudi Arabistan ile Vatikan arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre Vatikan Suudi Arabistan'da kilise inşa ettirecek.

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz ay Vatikan'ın Dinlerararası Diyalog Konseyi'ni ağırlamış, o görüşmede iş birliği anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşmanın detayları gün yüzüne çıktı.

Buna göre Vatikan eliyle, Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu kent olan Medine'ye kiliseinşa edilecek.

MEDİNE'YE KİLİSE

“Ilımlı İslam’a dönüyoruz. Aşırıcılığı yok edeceğiz” mottosuyla yola koyulan Suudi Arabistan, açılımlar silsilesine bir yeni halka daha ekledi. Bu halka diğerlerinin yanında oldukça radikal bir adım olarak kaldı.

Suudi Arabistan yönetimi bu dönüşüm sürecinde Vatikan'a Medine'de bir kilise inşa edilmesi için onay verdi. Kilise'nin Medine'nin hangi bölgesine yapılacağına ilişkin bir resmi açıklama gelmezken, ibadethanenin bizzat Vatikan'ın eliyle yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Ajanslar