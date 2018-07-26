Medine'de Türk hacıları taşıyan otobüs kaza yaptı

Hac görevi için kutsal topraklarda bulunan Türk hacılarını taşıyan bir otobüse karşı yönden gelen bir pikap çarptı.

Türk hacılarını taşıyan otobüs konvoyunda kaza oldu. Kum fırtınası sebebiyle toz zerrecikleri ile kaplanan karayolunda karşı istikametten gelen bir pikap, şerit kontrolünü kaybederek Türk hacılarının otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle araçlar yanmaya başladı. Türk hacı adayları ihramları ile yolculuk yaptıkları sırada, son anda kapıları açan sürücü sayesinde otobüsü terk ederek hayatlarını kurtardılar. Bu arada yoldan geçen diğer sürücüler, araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ettiler. Ancak çölün ortasında yükselen alevleri yangın tüpü ile kontrol altına almak mümkün olmadı.

Bu sırada pikap aracın yakıt tankı da alevlerin etkisi ile patlayınca, söndürme çalışmasında bulunanlar da yanma tehlikesi atlattılar.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA



''Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden kafilelerden Antalya 4’ncü Kafile 2’nci Grup hacı adaylarını taşıyan araç, bugün Medine’den Mekke’ye intikal ederken kaza yapmıştır. Kazada, hacı adaylarımızda can kaybı ve ağır yaralanma olmamıştır. Hafif yaralanan hacı adaylarımız ise Diyanet Mekke Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır.

Kazada yaralanan hacı adaylarımıza Allah’tan acil şifalar dileriz.''

Kaynak: Ajanslar