Medel kariyerini Beşiktaş'ta noktalamak istiyor

Beşiktaş'ın orta saha ve savunmadaki başarılı futbolcusu Medel, futbol kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istiyor.

Beşiktaş'a geçtiğimiz yıl Inter'den transfer olan ve özellikle sezonun ikinci yarısında hem orta saha hem de savunmada sergilediği performansla alkışları toplayan Şilili futbolcu, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede, 2020'de bitecek sözleşmesinin uzatılmasını talep etti.

BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTİYORUM



İtalya'dan geldikten sonra Beşiktaş'ta tam bir aile ortamı bulduğunu dile getiren Gary Medel, "Beşiktaş'a isteyerek geldim ve hem kulübü hem de bana her zaman destek veren taraftarlarımızı çok seviyorum. Bu kulübün formasını giymekten dolayı çok mutluyum. Hatta futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sizin için de uygunsa sözleşmemi uzatmaya da hazırım" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİLER



Siyah-beyazlı yöneticilerin, Teknik Direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezi olan Gary Medel'in futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istemesinden büyük bir memnuniyet duydukları aktarıldı.

Şilili futbolcuya, kulüp ve taraftarlarla ilgili sözlerinden dolayı teşekkür eden yöneticilerin devre arasında Medel'le sözleşmesini uzatmak için bir araya gelmeyi planladıkları vurgulandı.

2022'YE KADAR UZATMAYI PLANLIYOR



Beşiktaş'ta yıllık 2,3 milyon euro garanti ücret kazanan tecrübeli futbolcunun 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmak istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı idarecilerin de Şenol Güneş'in onay vermesi halinde Medel'in kontratını 2 yıl uzatmaya çok sıcak baktığı belirlendi.