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23 Nisan 2018 15:43 | Son Güncelleme: 23 Nisan 2018 16:04

Meclis'teki gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki gerilimi rezalet olarak tanımladı.

Meclis'teki gerilim hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kuruldaki tartışmalara ilişkin soruya, "rezalet" yanıtını verdi.

"REZALET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki görüşmeleri izledikten sonra Meclisten ayrılmak üzere Şeref Holü'ne geldi. Erdoğan, gazetecilerin Genel Kurul'daki tartışmalara ilişkin soru üzerine "rezalet" dedi.

Erdoğan, daha sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle uğurlandı.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan


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