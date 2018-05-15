Meclis'te Kudüs oturumu

Şuan da hükümet adına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuyor. Bozdağ’ın ardından AKP adına İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP adına Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve HDP’den Ayhan Bilgen konuşacak.

Daha sonra Kudüs için Genel Kurul’da ortak bir bildiri yayınlanması bekleniyor.

Bozdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– ABD katliamlardan birinci dereceden sorumlduur. ABD’nin elinde de masum Fİlistin kanı vardır.

– ABD çözümün değil, sorunun parçasıdır.

– ABD’nin büyükelçiliğini taşıması bizim için geçersizdir. Yok hükmündedir.

– İsrail ve ABD, Kudüs’ü gerçek sahiplerine bırakmak zorunda kalacaklar.

– Hiçbir ‘oldu bitti’ Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu gerçeğini değiştiremeyecektir. Dünya sussa da Türkiye susmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına göre Kudüs, Filistin’in başkentidir