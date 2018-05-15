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15 Mayıs 2018 15:33 | Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018 16:04

Meclis'te Kudüs oturumu

İsrail'in Gazze katliamı Meclis gündemine geldi. TBMM Genel Kurul Kudüs özel oturumu ile başladı.

Meclis'te Kudüs oturumu


Kaynak: AA

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