Meclis'te Kudüs oturumu
İsrail'in Gazze katliamı Meclis gündemine geldi. TBMM Genel Kurul Kudüs özel oturumu ile başladı.
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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