Meclis seçim kararı aldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk olarak gündeme getirdiği ve Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasından sonra hazırlanan önerge, Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli ile gönderildiği Meclis’te Anayasa Komisyonu’nda görüşüldü. Önerge; komisyonda kabul edildikten sonra Genel Kurula sevk edildi. Buradaki oylama sonucu 24 Haziran’da erken seçim yapılması kararı 386 oyla kabul edildi.

HDP'Lİ VEKİLLER SALONDAN ÇIKTI

Meclis'teki 24 Haziran erken seçimi oylamasından önce HDP'li vekiller salondan çıktı.

Meclis'te 316 AK Parti, 131 CHP, 48 HDP, 36 MHP ve 5 İYİ Parti vekili bulunuyor.

Genel Kurul’dan notlar…

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından açıldı. Gündem dışı konuşmaların ardından “552 Sıra Sayılı Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkında Önerge”nin görüşmelerine başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Kurula gelerek önergenin görüşmelerine katılırken, Başbakan Yardımcıları Fikri Işık, Bekir Bozdağ ve Recep Akdağ da Bakanlar Kurulu sıralarında hazır bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim önergesi görüşmelerine katılmak üzere TBMM Genel Kuruluna geldi.

Başbakan Binali Yıldırım Meclis’teki erken seçim oturumunda konuştu. Yıldırım, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak hitap etme onurunu yaşıyorum” ifadesini kullandı.

Yıldırım,’ Vesayet odakları sürekli olarak siyaseti itibarsızlaştırmaya, devleti işlemez hale getirmeye çalıştı. 24 Haziran’da yapılacak bu seçim Türkiye’nin 100. yıl hedefleri açısından son derece önemlidir.Madem sistem değildi o halde neden bekliyoruz sorusu ciddi olarak sorulmaya başlanmıştı. Her zaman ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini göz önüne alarak hareket ettik. Ülkemiz üzerine plan yapan odaklar Cumhurbaşkanımızın seçim tarihini açıklaması ile birlikte çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı’ dedi

Yıldırım,’ Biz tarihi yaşayanlardanız, tarihi yazacak olanlar bu yaşananları en güzel şekilde anlatacaklardır. 15 Temmuz’dan sonra başlayan Yenikapı Ruhu ondan sonra da devam etmiştir. CHP’de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey’e tavsiyem elini çabuk tutsun sonra sıra kalmayacak’ dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ‘Erken seçimin Türkiye’nin önünü açacak bir karar olacağını’ söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Milletin içinde bulunduğu gerilim halinin inşallah bugün alacağımız kararla 24 Haziran’da son bulacağına inanıyorum’ dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ‘2023 seçimlerinde de alacağız.Tarih bizi çağırıyor’ dedi.