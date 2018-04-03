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03 Nisan 2018 10:06 | Son Güncelleme: 03 Nisan 2018 10:11

Mart ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0,99 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile çift hanede...

Mart ayı enflasyonu açıklandı

Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.

- Yılın ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 2.77 yıllık hedef yüzde 5.0

-12 aylık ortalamalara göre tüketici enflasyonu yüzde 11.14

-Yılın ilk çeyreğinde üretici enflasyonu yüzde 5.29

 
-12 aylık ortalamalara göre üretici enflasyonu yüzde 15.35

-Tüketici enflasyonunda aylık en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Enflasyon


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