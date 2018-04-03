Mart ayı enflasyonu açıklandı

Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0,99 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile çift hanede...

Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.

- Yılın ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 2.77 yıllık hedef yüzde 5.0

-12 aylık ortalamalara göre tüketici enflasyonu yüzde 11.14

-Yılın ilk çeyreğinde üretici enflasyonu yüzde 5.29



-12 aylık ortalamalara göre üretici enflasyonu yüzde 15.35

-Tüketici enflasyonunda aylık en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda

Kaynak: Ajanslar