Mart ayı enflasyonu açıklandı
Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0,99 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.23 ile çift hanede...
Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.
- Yılın ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 2.77 yıllık hedef yüzde 5.0
-12 aylık ortalamalara göre tüketici enflasyonu yüzde 11.14
-Yılın ilk çeyreğinde üretici enflasyonu yüzde 5.29
-12 aylık ortalamalara göre üretici enflasyonu yüzde 15.35
-Tüketici enflasyonunda aylık en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda
Kaynak: Ajanslar