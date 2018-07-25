Mars’ta yer altı gölü bulundu!

Yapılan araştırmalar sonucunda önemli bir keşif yapıldı. Daha önce su bulunma ihtimalinin defalarca haber olduğu Mars’ta bu sefer yer altı gölü bulundu.

Kızıl Gezegen Mars'ta su bulunma ihtimali defalarca haberlere taşınmıştı, bu konuda bilim insanlarının da çalışmaları sürüyordu. Yapılan araştırmalar sonucunda önemli bir keşif yapıldı. Mars'ta yeraltı gölü bulundu.

YER ALTI GÖLÜ BULUNDU

Science dergisi, bugün dünyanın gidişatını değiştirebilecek bir habere imza attı. Dergiye konuşan bilim insanları, Mars'ın güney buzullarının yaklaşık bir buçuk kilometre altında, yaklaşık 20 kilometre boyunca uzanan bir yer altı gölü bulunduğunu ifade etti.

Bu büyük su birikintisi, 2012-2015 arasında radyo dalgalarıyla yapılan haritalama çalışmaların neticesinde bulundu.

MARS GÖKYÜZÜNDE EN NET HALİYLE GÖZLEMBİLECEK

Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak. Söz konusu tarihten önce, 27-30 Temmuz arasında, Dünya'ya giderek yaklaşacak Mars, gökyüzünde en net haliyle gözlemlenebilecek.

Kaynak: Ajanslar