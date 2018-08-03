Mars'la ilgili yeni bir bilgi

Mars'ta yaşam oluşturma çalışmaları tüm hızıyla sürerken yeni bir araştırma bu çalışmaların boşuna olduğunu ortaya koydu. NASA'nın desteklediği son araştırmaya göre Mars'ta yaşamın oluşması düşüncesi bilim kurgunun ötesine geçmiyor.



İnsanoğlunun Mars'ı yaşanabilir bir hale getirme yani Dünyalaştırma çalışmaları bir hayalden öteye gitmeyebilir. Mars'ın kutuplarındaki buzulu eriterek su çıkartmak planlardan biri. Diğeri ise volkanik faaliyetleri tetikleyerek atmosferde karbondioksit oluşmasını sağlamak böyle gezegende iklim değişikliği başlatmak. Daha sonra da algler ve tek hücreli yaşam formlarını Kızıl Gezegen'e gönderim yaşamlarının devam ettirmelerini sağlamak planlanıyordu. Tüm bunların ardından son aşama ise insanoğlunun Mars'a yerleşmesiydi.



''YETERİNCE KARBONDİOKSİT YOK''

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan bir makale ise insanoğlunun hayalini suya düşürebilir. Araştırma Mars'ta yeterince karbondioksit olmadığını, gezegendeki mevcudun da Mars'ı Dünyalaştırma için yetmeyeceğini ortaya koyuyor.



Boulde Colorado Üniversitesi araştırmacılarından Bruce Jakosky yaptığı açıklamada, ''Elimizdeki sonuçlar, Mars'ta atmosfere salınacak kadar, önemli ısıyı sağlayacak yeterli miktarda karbondioksit (CO2) kalmadığını gösteriyor' dedi. Jakosky ayrıca "CO2 gazının çoğu erişilebilir değil ve kolayca elde edilemiyor. Sonuç olarak, Mars’ı yaşanacak hale getirmek günümüz teknolojisini ile mümkün değildir" diye ekledi. Her ne kadar Elon Musk, karbondioksiti ortaya çıkarmak için, Mars'a bir termonükleer patlama önerse de, bilim adamları bunun işe yaramayacağını düşünüyor.

Kaynak: ajanslar