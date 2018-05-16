Marsilya - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE (UEFA Finali)

Marsilya - Atletico Madrid maçı canlı izle araması UEFA Avrupa Ligi finali esnasında kullanıcılar tarafından aratılıyor. Canlı Maç İzle ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalinde Marsilya - Atletico Madrid takımları karşı karşıya geliyor. İki takım UEFA Avrupa Ligi kupasını almak için kıyasıya bir mücadele veriyor. İki büyük Avrupa takımı tarihlerinde 3. kez karşı karşıya geliyor. Şimdi futbolseverler internette Marsilya - Atletico Madrid maçı canlı izle aratmasını sıklıkla yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmayı hangi takımın kazanacağını merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa'nın iki numaralı kupası olarak anılan UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı hangi takımın alacağı şimdiden dikkat çekiyor. Canlı Maç izle ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam kupa heyecanlı yaşanıyor. Avrupa'nın dikkat çeken kulüplerinden Marsilya ve Atletico Madrid kupayı almak için mücadele veriyor. Kupa finali oynanırken internette Marsilya - Atletico Madrid maçı canlı izle araması futbolseverler tarafından yapılıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizin detayında bulabilirsiniz.





AVRUPA LİGİ'NDE İKİ BÜYÜK TAKIM KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Avrupa'nın iki numaralı kupası yarın sahibini buluyor. Marsilya ile Atletico Madrid finalde karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi finali bu akşam 21.45'te Lyon Stadı'nda oynanmaya başlandı.



DIEGO SIMONE FİNALİ TRİBÜNDEN İZLEYECEK



Atletico Madrid yarı finalde Arsenal'i Marsilya da Salzburg'u elemişti. Final öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Ancak Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, 4 maçlık cezası nedeniyle finali kulübeden takip edemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ni geçen sezon Manchester United, finalde Ajax'ı yenerek kazanmıştı.

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Marsilya - Atletico Madrid maçı yarın Türkiye saati ile 21.45'te başladı. Final maçı, TRT SPOR'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Marsilya - Atletico Madrid maçında hakem Björn Kuipers düdük çalacak.

İKİ EKİP 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşıyor. İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi. Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.



ATLETİCO MADRİD'İN 9'UNCU AVRUPA KUPASI FİNALİ

Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9'uncu kez final oynayacak. Futbolun bir numaralı kupasında o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1974'te finale çıkan Atletico Madrid, Bayern Münih'e 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup oldu. Atletico Madrid, 1992'de UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvada ise 2014 ve 2016 finallerinde Real Madrid'e kaybetmekten kurtulamadı. Atletico Madrid, rakibine 2014'te uzatmalarda 4-1, 2016'da ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-3 yenildi.

MARSİLYA,AVRUPA'DA 5'İNCİ KEZ FİNALDE

Marsilya, 5'inci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak. İspanya ve Fransa temsilcileri, Avrupa kupalarında 5. kez finalde kozlarını paylaşacak. Önceki 4 finalde de İspanya takımları şampiyonluğun sahibi oldu. İki ülkenin takımları daha önce UEFA Kupası'nda bir kez finalde karşılaştı. Kupa finalinde Valencia, 2003-2004 sezonunda Marsilya'yı 2-0 yendi.

824 MİLYON EUROLUK FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin euro olarak dikkati çekiyor.

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇININ İLK 11'LERİ...

Marsilya

Kaleci: Steve Mandanda, Yohann Pele, Florian Escales, Romain Cagnon

Defans: Adil Rami, Aymen Abdennour, Gregory Sertic, Rolando, Lucas Perrin, Jordan Amavi, Henri Bedimo, Christopher Rocchia, Hiroki Sakai, Bouna Sarr

Orta Saha: Luiz Gustavo, Andre Zambo Anguissa, Boubacar Camara, Morgan Sanson, Maxime Lopez, Dimitri Payet, Sacha Marasovic, Lucas Ocampos, Florian Thauvin, Yusuf Sarı

Forvet: Clinton N'Jie, Konstantinos Mitroglou, Valere Germain

Atletico Madrid

Kaleci: Jan Oblak, Axel Werner

Defans: Diego Godin, Stefan Savic, Jose Gimenez, Lucas Hernandez, Filipe Luis, Sime Vrsaljko, Juanfran

Orta Saha: Thomas, Koke, Saul Niguez, Gabi, Vitolo, Angel Correa

Forvet: Antoine Griezmann, Diego Costa, Kevin Gameiro, Fernando Torres

Kaynak: AjansHaber