Marmaray'da o korkunç anları kaydeden genç kız anlattı

Marmaray'da çekim yapan bir kızın kamerasına bir süre bakıp gülümsedikten sonra kendini trenin önüne atan gencin görüntüleri ortaya çıkmıştı. O anları kaydeden genç kız konuştu.

Marmaray'da dün trenin önüne atlayan bir genç hayatını kaybetmiş, seferler bir süre yapılamamıştı.

İstasyon içerisinde okul için çekim yapan üniversite öğrencisi N.E. o anları şöyle anlattı:

"Üniversite ödevim için İstanbul'un değişik yerlerini çekiyorum. Çekim için istasyona girdim. Metro istasyonundan görüntü aldığım sırada görüntüye şapkalı, sırt çantalı genç biri girdi. Kameraya baktı, gülümsedi, bir şeyler söyledi ama gürültüden anlamadım. Çantasını çıkardı ve raylara doğru atladı. Her şey saniyeler içinde oldu"

"Kameraya baktı, gülümsedi"

Hürriyet'in haberine göre, Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda, çekim yaptığı sırada Baha Güzeycan'ın intiharını tesadüfen görüntüleyen üniversite öğrencisi N.E polise verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Üniversite öğrencisiyim. Üniversite ödevim için İstanbul’un değişik yerlerini çekiyorum. Çekim için istasyona girdim. Metro istasyonundan görüntü aldığım sırada görüntüye şapkalı, sırt çantalı genç biri girdi. Kameraya baktı, gülümsedi, bir şeyler söyledi ama gürültüden anlamadım. Çantasını çıkardı ve raylara doğru atladı. Her şey saniyeler içinde oldu.”

Ne olmuştu?

18 yaşındaki Baha Güzeycan, önceki gün İstanbul'da Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda tren tam istasyona girerken raylara düştü. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybederken vatandaşların ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Olay nedeniyle seferler Kazlıçeşme istikametinde durduruldu.

Soruşturma kapsamında gencin, raylara düştüğü sırada tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine de başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından Güzeycan'ın trenin önüne düşmediği, bir süre kameraya baktıktan sonra çantasını bıraktığı ve atladığı ortaya çıktı.

Güncel 12 Nisan 2018 11:48 Marmaray Sirkeci istasyonunda bir kişi raylara düştü Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü. Seferler dururken, olayın intihar mı kaza mı olduğu araştırılıyor.

Kaynak: Ajanslar