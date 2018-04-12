Marmaray Sirkeci istasyonunda bir kişi raylara düştü

Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü. Seferler dururken, olayın intihar mı kaza mı olduğu araştırılıyor.

Marmaray Sirkeci istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi üzerine Marmaray seferleri durdu.

Vatandaşların istasyona giriş yapmasına izin verilmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın intihar mı kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Yolcuların Sirkeci istasyonuna giriş yapılmasına izin verilmiyor.

Marmaray'dan yapılan açıklamada ''Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci´den aktarmalı olarak çalışmaktadır." denildi.

Kaynak: Ajanslar