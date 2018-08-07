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07 Ağustos 2018 09:50 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 10:00

Marmara Bölgesi'nde sağanak yağmur bekleniyor

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

KOCAELİ VE SAKARYA'YA UYARI

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile gece Kırklareli kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/s) esecek.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Sağanak yağmurKocaeliSakaryaMarmara Bölgesi


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