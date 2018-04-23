Market devi iflastan kurtuldu

Türkiye’nin en büyük perakende zinciri oyuncularından Makro Market için son kritik karar cuma günü çıktı.

SAHİP olduğu 270’i aşkın mağaza ve 6 bin 500 çalışanı ile sektörün önemli oyuncularından biri olan Makro Market, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu. Ankara İcra Hukuk Mahkemesi, geçen 20 Kasım’da şirkete yönelik konkordato kararı verdi. Kararın tasdiki için bu kez gözler ticaret mahkemesine çevrildi. Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 20 Nisan’a gün verdi. Sabah 10.00’da başlayan duruşmaya, şirketin ortağı Mehmet, Şeref ve Mustafa Songör kardeşlerin yanı sıra, onlarca alacaklı avukatı katıldı.

BANKALAR DA İSTEMEDİ

Mahkeme Başkanı Giray Algan, alacaklı vekillerine, konkordato tekliflerine yönelik beyanlarını sordu. Birçok banka avukatının yanı sıra, çok sayıda alacaklı vekili teklifi kabul etmediklerini söyledi. Gerekçe olarak ise konkordato koşullarının oluşmadığı, yeterli teminatın bulunmadığı ve projenin uygulanma ihtimalinin bulunmadığı gösterildi.

BORCU 650 MİLYON LİRA

Edinilen bilgilere Makro Market’in 650 milyon lira borcu bulunuyor. Söz konusu borcun 370 milyon lirası tedarikçiler, 220 milyon lirası bankalar, 60 milyon lirası kamuya ait. Yüzde 40’lık indirim uygulaması, banka ve kamu alacağı için geçerli değil.

Kaynak: ajanslar