Mariano'dan Galatasaray'a kötü haber geldi

Mariano’dan Galatasaray'a üzücü haber geldi. Aslan’ın Brezilyalı yıldızı Mariano, sakatlığı nedeniyle Süper Kupa ve ligin ilk iki haftasındaki maçlarda forma giyemeyecek.

Mariano’dan kötü haber Aslan’ın Brezilyalı yıldızı, sakatlığı nedeniyle Süper Kupa ve ligin ilk iki haftasındaki maçlarda forma giyemeyecek.

İLK İKİ HAFTA FORMA GİYEMEYECEK



Geçtiğimiz sezonun istikrarlı isimlerinden Mariano, 2018-19 öncesi nazara geldi. G.Saray'ın yeni sezon öncesi kampında sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı ile ligin ilk iki haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

GEÇEN SEZON İKİ KEZ AYNI SAKATLIĞI YAŞAMIŞTI

Kas içinde ödem ve kanama tespit edilen 32 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon iki kez aynı sakatlığı yaşamıştı.

Kaynak: Ajanslar