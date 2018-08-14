Mardin'de kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Mardin'de gerçekleşen operasyonda 246 tane kaçak içki, bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türkiye genelinde emniyet müdürlüğü tarafından "Duman- 5 Kod Adlı Operasyon" düzenlendi.

TÜRKİYE GENELİNDE OPERASYON YAPILDI



Operasyon kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimat vermesiyle Kaçakçılıkve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda 246 tane kaçak içki bulundu.



KAÇAK ALKOL VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ



Mardin Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada KOM ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda, 246 adet gümrük kaçağı alkollü içki, bin 886 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 237 paket TAPDK bandrollü sigaraya, iş yerinin TAPDK İşletme Ruhsatı bulunmaması sebebiyle el konulduğu açıklandı.

Kaynak: Ajanslar