Mardin'de birbirine sarılmış kadın ve erkeğe ait iskeletler müzede sergilenecek

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyündeki Boncuklu Tarla'da kurtarma kazılarında bulunan, birbirine sarılmış bir kadın ve bir erkeğe ait iskeletler, Mardin Müzesi'nde izlenime sunulacak.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Ilısu Baraj Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının Korunması projesi kapsamında yürütülen kurtarma kazılarında geçen sene bulunan, birbirine yüz yüze dönük halde sarılmış bir kadın ve bir erkeğe ait olan, dünyanın en eski aşıkları diye nitelenen iskeletler, incelemenin ardından Mardin Müzesi'nde sergilenecek.

İNSANA AİT İSKELETLER BULUNDU



Proje doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bazı höyüklerde 1998 yılında başlatılan kurtarma kazıları sürüyor.

Bu kapsamda Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyündeki Boncuklu Tarla'da 2012 yılından bu yana devam eden kurtarma kazılarında, Neolitik çağdan Osmanlı dönemine kadar yerleşim gören Dicle Vadisi'nde Neolitik dönemden milattan önce 1000'lere kadarki döneme ait, ev tabanlarının altına, dizleri karınlarına çekik ana rahmindeki biçimde yeniden doğuş inancı ile gömülmüş 118 insana ait iskelet ile çok sayıda obje bulundu.





HEYKELLER BİRBİRİNE SARILMIŞ HALDE



Bu iskeletlerden en dikkati çekeni ise geçen yıl bulunan milattan 8 bin 200 yıl öncesine ait dünyanın en eski aşıkları olarak nitelendirilen, birbirine yüz yüze dönük halde sarılmış bir kadın ve bir erkeğe ait iskelet oldu.



Bu iskeletlerin bulunduğu mezarda ise Neolitik dönemde yaşayan toplulukların geleneklerini betimleyen serpantin, kireçtaşı, klorit, kumtaşı, kemik, obsidiyen, fosfat, turkuaz, bakır, malakit ve değişik çay taşları kullanılarak yapılan binlerce kolye, kemer ve kemer tokaları, kemik kakmalı süs eşyası, düğme, küpe ve değişik süs eşyaları gün yüzüne çıkarıldı.

Kaynak: Ajanslar