Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'de 23 Mart'ta saat 17.50 sıralarında bir terör örgütü PYD/PKK mensubunun Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi.

Terör örgütü mensubunun, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.





