Mardin'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Alınan bilgilere göre Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRLDİLER

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik geniş kapsamlı hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında çıkan sıcak temasta 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Bölgedeki operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar