Marco Fabian transferi iptal edildi iddiası!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian ile sağlık kontrolünden geçemediği için anlaşma sağlayamadığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı. Dün akşam saatlerinde sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelen Meksikalı 10 numaranın, sağlık kontrolünden geçemediği iddia edildi.

TAKİBİ BIRAKTI

Transferin iptal olmasının ardından Marco Fabian, Fenerbahçe'yi Twitter'dan takip etmeyi bıraktı.

Marco Fabian ile Beşiktaş da ilgilenmiş ancak Fenerbahçe, transferde bir adım öne geçerek yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.

Kaynak: Ajanslar