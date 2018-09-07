Maradona 2. ligi kadar düştü: Yeni adresi belli oldu!

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Meksika'nın Dorados takımının başına geçti.

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Meksika'nın Dorados takımının başına geçti.

İKİNCİ LİG TAKIMININ BAŞINA GEÇTİ



Meksika İkinci Lig ekiplerinden Dorados, 57 yaşındaki Maradona için sosyal medya hesabından "hoş geldin" mesajı ve kısa bir görüntü paylaştı.

Altı maçta 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak sezona kötü başlayan Meksika temsilcisi, teknik direktör Francisco Gamez ile yollarını ayırmıştı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE ÇALIŞMIŞTI



Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona, en son Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştırmış ve nisan ayında görevinden ayrılmıştı.