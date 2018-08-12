Manisa'da 6 hektarlık ormanlık alan kül oldu!

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangında 6 hektarlık alan zarar gördü.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangında 6 hektarlık alan zarar gördü.

JANDARMA ARAŞTIRMAYA BAŞLADI



Bugün akşam saatlerinde Göktaş Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 4 amfibi uçak, 8 helikopter, 40 arazöz ve 6 dozerle çok sayıda ekiple müdahale edilen yangın rüzgarın da etkisiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında 6 hektara yakın ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, jandarma tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Ajanslar