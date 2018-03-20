Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Örgütün "mahrem imamları"yla irtibatlı oldukları belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı
Manisa merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde "mahrem imamları"yla ankesörlü telefondan irtibat kuran 4 subay, 8 astsubay ile 2 eski asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Yalova'daki eş zamanlı operasyonlarla 13 zanlıyı yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bir kişinin arandığı bildirildi.
Kaynak: AA