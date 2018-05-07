Manifesto nedir, ne anlama gelir? Seçim Manifestosu kelime anlamı ne?

Manifesto nedir, ne anlama gelir ve seçim manifestosu kelime anlamı ne sorularının yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle ilgili açıklamalarından sonra sıkça aranıyor.

Manifesto nedir, ne anlama gelir sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasından sonra sıkça aranmaya başlandı. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar vatandaşların manifesto kelimesini merak etmesine neden oldu. Vatandaşlar manifesto nedir sorusunun cevabını internette araştırmaya başladı. Açıklamanın ardından seçim manifestosu kelime anlamı ne sorusu internette çok arandı. Manifesto kelimesi Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre, Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesidir. Manifesto, İtalyanca manifesto, Fransızca ise manifeste "yeminli ifade veya imzalı bildiri sözcüğünde gelmiştir. Manifesto kelimesiyle ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MANİFESTO NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar manifesto nedir, ne anlama gelir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından internette en çok aranan konular arasında manifesto yer aldı. Latince'de bu kelime manifestum "'el basılmış şey'" sözcüğünden gelmişti. Daha çok bildiri anlamında veya Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açıklanmasında kullanılmaktadır.

SEÇİM MANİFESTOSU KELİME ANLAMI NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri için partisinin seçim manifestosunu açıklayacağı İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü açıklayacağı seçim manifestonun hazır olduğunu belirterek, “Hedefimiz çok büyük” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu İstanbul’da açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Ahdim olsun ki; dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standardı yükselecek. Herkesin mal güvenliği, ticareti daha güvenli hale gelecek. Biz hangi sözü verdiysek tuttuk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz devam edecek. Dışa bağımlılığımız azalacak. Yerli ekonomimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz, kültür ve sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek.Vergiler düşürülecek. El birliğiyle dünyaya markalar sunacak bir güç olacağız. Vatandaşlarımızın kamu kurumlarına olan borçlarını yeniden yapılandırdık” dedi.



MANİFESTO NEDİR?

TDK açıklaması aşağıda yer alıyor.

1. isim, ticaret Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste

2. Bildiri

3. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi

Manifesto, İtalyanca manifesto, Fransızca ise manifeste "yeminli ifade veya imzalı bildiri sözcüğünden alınmıştır. Latince manifestum "'el basılmış şey'" sözcüğünden evrilmiştir. Daha çok bildiri anlamında veya Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açıklanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca, terim olarak, Bir yük gemisinde bulunan ticaret mallarını gösteren ve kaptan tarafından yükün boşaltılacağı liman gümrük yönetimine verilen bir bildirgedir. Turizm ve Otelcilik Terimi Olarakta kullanılmakta olan Manifesto: Gönderilecek yükleri gösteren belge demektir. Sanatta da kullanılan Manifesto: Toplumsal bir hareketin duyurulması düşüncenin belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara manifesto denilmektedir. Bu bildiri şeklinde de ifade edilmektedir.

AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSU

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin manifestosunu açıklamak üzere AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

1071 Malazgirt zaferinden beri bu topraklar bize yurt oldu. Bizim devletimiz Söğüt'te kuruldu. Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Devletimiz adalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı. İstanbul'da yeni bir çağın kapısını açan müjdelenmiş ordu bizim ordumuzdur.

Kudüs'ü alan Selahaddin bizdik, kanla alınan toprak parayla satılmaz diyen Abdülhamit bizdik. Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan ama düşmana geçit vermeyen bizdik. Sırtladığı top mermisiyle destan yazan Seyit Onbaşı bizdik. Atatürk Size ölmeyi emrediyorum dediğin ok gibi siperlerinden fırlayan kahramanlar bizdik. Maraş'ta Sütçü İmam, Erzurum'da Nene Hatun bizdik. Bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmeyen bizdik. Şühedamızın fışkırdığı Türkiyemizi aziz bildik.

1923'te Atatürk'ün öncülüğünde devletimizin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak ilan eden bizim irademiz. 27 Mayıs darbesi bize yapıldı. 12 Eylül darbesi bizi hedef aldı. 28 Şubat'a milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Varlığımıza birliğimize huzurumuza kast ettiler. Yılmadık, yıkılmadık, mücadeleden bir adım geri durmadık. Erdem irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük, özgürleştik.

Biz durmadık onlar da durmadı. Biz ülkemizi güçlendirdikçe onlar daha da öfkelendi. Geri çekilmedik, kimsenin önünde eğilmedik. Milli iradeye pranga vurmak isteyenlerle mücadele ederken onların küresel efendilerine de eyvallah demedik.

"SİZ O GECE ÖLÜMÜ ÖLDÜRDÜNÜZ"

Davos'ta işgalcilere karşı one minute dedik. Milyonlarca muhacire kapmızı açtık. Tehditlere rağmen milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için mücadelemize devam ettik. Türkiye ekonomisini büyüttükçe IMF'den borç alan değil borç veren bir ülke haline geldikçe, yatırımlarla bize olan öfke daha da kabardı. Gezi kalkışması ile şehirlerimizi talan ettiler, 17-25 Aralık'ta ihanet çetesi aracılığı ile irademizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim o lmadık. Her zaman hakkın gücüne inandık. Milletimizin teveccühü ile Cumhurbaşkanı seçilerek planlarını başlarına çaldık.

Cumhurbaşkanı seçilişimizin hemen ardından bölücü terör örgütünün düğmesine basıldı. 6-8 Ekim olaylarında kalleşçe şehit edilen Yasin'ler bizdik. Kardeşlerimize kast ettiler. Hamdolsun yine mucaffak olamadılar. 15 Temmuz'da bu kez savaş uçakları ile tanklarla üzerimize geldiler. Türk milleti tek vücut olduğunda da 251 kardeşimizi şehit ettiler. Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti en kahraman direnişle başarısızlığa uğrattık. Çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri tebrik ediyorum. Siz o gece ölümü öldürdünüz. Biz asırlardık okçular tepesinin bekçileriyiz. Şehitler tepesini boş bırakmadık, bırakmayacağız.

Kiralık katillerin başını inlerinde ezdik, fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile terör koridoru oluşturmak isteyenlerin başını inlerinde ezdik. Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde, gerektiğinde Kandil'de biz vardık. İnlerine girdik ve bu teröristleri etkisiz hale getirdik.

"BİZ TÜRKİYE'NİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINIYIZ"

Sizden bir şey rica ediyorum. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. AK Parti'yi kurarken biz Türkiye'nin dünü bugünü yarınıyız dedik. İşte bu sözle... Biz millete efendi değil hizmetkar olacağız diye yola çıktık. 16 yıllık yolculuğumuzda bu sözlerimize sadık olduk. Pınarhisar'dan çıkarken "Ülkemizin karşı karşıya geldiği sorunlarla baş edebilmenin en büyük şartı milletin desteğiyle politikalar gerçekleştirmektir" dedim. O gün bugündür yerli bir duruşun kavgasını verdiğimiz bu yolda milletimizle beraber yürüdüğümüz için bahtiyarım.

Kardeşlerim, kıyafetinden ve düşüncesinden dolayı eğitim hakkından mahrum edilenlerin elinden biz tuttuk. Mağduriyete uğrayan kardeşlerimizin hakkını biz iade ettik. 'Millet devlet için değil, devlet millet içindir' dedik. Söz de karar da milletindir dedik. Burada erdem, irade ve cesaretle Türkiye'mizi şahlandırdık. Bu dava bu aziz millete hizmet davasıdır. Bağımsızlığımızı perçinledik. Türkiye'mizin hem kalkınmasına hem de gelişmesine hizmet ettik.

"BU KADİM COĞRAFYA VEKALET SAVAŞLARININ ARENASI HALİNE GELDİ"

Hamdolsun devlet milletin emrine girdi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Halkımız demokrasinin en ileri standartlarına layıktır dedik. Sistemimizi demokratikleştirdik. Zihniyet dönüşümü tamamladık. Yeni bir düzen inşaa etmek zahmetlidir. Yerli ve milli olanı modern demokratik siyasetin gerekleri ile harmanladık. Bunları yaparken tecrübe kazandık, güçlendik. Milletimize afra tafra yapmadık. Mütevazı olduk. Herkesin gözü önünde biz muhasebe yaptık. Osmanlı'nın yıkılışından sonra bölgemizin bağrına düşen ateş yeniden harlandı ve yeni bir yangına dönüştü. Küresel şer odakları bölgemizi radikalizmin kuşatması altına aldı. Bölgemizi kaosa sürüklediler. Bu kadim coğrafya vekalet savaşlarının arenası haline geldi. Artık bölgemizde Türkiye'nin menfaatine aykırı adım atmak mümkün değil. Önümüzde yeni bir dünya var. Bu dünyada uluslararası alandaki mücadelenin günden güne sertleştiğini görüyoruz. Bütün bunlarla beraber milli menfaatler ön plana çıkıyor. Artık 90'ların tek kutuplu dünyasında değiliz. Mücadelenin bitmediğine şahit oluyoruz.

"İÇİNE KAPANMIŞ BİR TÜRKİYE VARDI"

Türkiye tüm muhatapları ile iş birliği yaparak bu yeni dünyada kendine onurlu bir yer etme mücadelesi veriyor. Küresel bir aktör haline geliyoruz. Bizim için esas olan milli güvenliğimiz, huzurumuz ve hedeflerimizdir. Bunları sadece kendimiz için değil kardeşlerimiz için de istiyoruz. Güçlü bir ülkeye dönüşüyoruz. Türkiye 16 yıl önce AB kapısında bekleyen ama pazarlık şansı olmayan bir ülkeydi. İçine kapanmış bir Türkiye vardı. Şartlar ne olursa olsun müspet ve kararlı davrandık. AB'ye tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik. Bekamıza tehdit oluşturan terör örgütlerini desteklediklerinde bunu yüzlerine açıkça ifade etmekten de çekinmedik. Türkiye'nin menfaatlerinden taviz vermedik. Güçlü olmaktan ve bağımsız olmaktan da yanayız. Tam demokratik müreffeh bir Türkiye istiyoruz.

"ŞİMDİ YENİ BİR YOLUN BAŞINDAYIZ"

Allah'ın inayeti le bütün zorlukları aştık. Yapılacak çok iş atılacak çok adım var. Şimdi yeni bir yolun başındayız. Geleceğe umutla bakalım. Büyük Türkiye'yi inşa edeceğimiz gençlerimizin dünyaya getirecek nesilleri var. Aşkımız, sevdamız, yarınımız ve vatanımız var. Hiçbir insanımızı dışarıda bırakmadan bir ve beraber olarak kucaklayacağımız bir geleceğimiz var. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışını görüyorum. 24 Haziran'da biz bu şahlanışa talibiz. İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye bölgesinin en önemli gücü haline geliyor. Türkiye'miz öncü bir devlet olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Aziz milletim, AK Parti'nin bugüne kadar kazandığı 12 seçim de hayati önemdeydi. Ama 24 Haziran seçimleri çok daha önemli bir seçim olarak karşımızda duruyor.

Yeni yönetim sistemimiz, yasama, yargı ve yürütme organlarımızı daha güçlü hale getirecek. Daha tarafsız bir adaletin tecellesi olacak. Demokrasi tüm kurallarıyla eksiksiz işleyecek. Yeni sistemde, yönetimde söz sahibi olmanın yegane yolu seçimlerle milletin kararından geçecek. Bu sayede istikrar kalıcı hale gelecek. Ekonomik ivme hız kazanacak. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin yollarla ilerleyecek. Ekonomik kalkınma yolunda taş koyan herkes başımızın tacı olacak. Ülke ekonomisine katkıda bulunacak kim varsa her zaman bizi yanında bulacak.

"AHDİM OLSUN Kİ, FAİZ, ENFLASYON VE CARİ AÇIK DÜŞECEK"

Ahdim olsun ki; dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standardı yükselecek. Herkesin mal güvenliği, ticareti daha güvenli hale gelecek. Biz hangi sözü verdiysek tuttuk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz devam edecek. Dışa bağımlılığımız azalacak. Yerli ekonomimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz, kültür ve sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek.Vergiler düşürülecek. El birliğiyle dünyaya markalar sunacak bir güç olacağız. Vatandaşlarımızın kamu kurumlarına olan borçlarını yeniden yapılandırdık.

"BU YÜZDEN BAŞKANLIK SİSTEMİ'Nİ GETİRİYORUZ"

İş hayatına yeni atılan 18-29 yaş arasındaki gençlerimiz için teşvik olarak 1 yıl boyuna bağkur primlerini üstlendik. Aziz milletim, dış politikaya da gelince, büyük bir erdem ve cesaretle şahlanıyor. Onurlu ve saygılı bir iş zemininde dış politikamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi, kimseye de efendilik yapmayacağız. Kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz. Savunma sanayimizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Yüzde yüz savunma sistemlerine geçeceğiz. Bir yandan süratle kendi teknolojimizi de üretiyoruz. Türkiye güçlü bir aktör olacak. Yeter ki siyasi istikrarımızı koruyalım. Bu yüzden Başkanlık Sistemi'ni getiriyoruz. Türkiye güçlendikçe, dünyanın beşten büyük olduğunu dosta düşmana göstereceğiz.

Bu can bu bedende olduğu sürece terör örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Terör örgütleri ile mücadele istikrar mücadelemizin bir cüzüdür. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Bunlara yenilerini de ekleyeceğiz. Terör örgütlerini bölgemizden yok edene kadar bu mücadeleden geri adım atmayacağız.

"OYLARINIZI NASIL EMANET BİLDİYSEK BİREYSEL ÖZGÜRLÜKLERİNİZDE EMANETİMİZDİR"

Milletimizin refahını sağlamak ne kadar önemliyse, bireysel özgürlükleri, demokrasiyi, farklı dini görüşleri de korumak da o kadar önemlidir. Milli iradeye dayanan siyaset, baskıdan azade siyaset anlamına gelmektedir. Bölücü olmayan tüm fikirlerin özgürce yayılması ve örgütlenmesi devletimizin güvencesi altındadır. Biz adaletin partisiyiz. Her alanda adaleti tesis edeceğiz. Davamızın özünde adalet vardır. 24 Haziran'dan sonra da adaletin kurumsal yapısını güçlendirmek suretiyle adaletin tesisi önceliğimiz olacaktır. Oylarınızı nasıl emanet bildiysek bireysel özgürlükleriniz de emanetimizdir.

"Önümüzdeki dönemde temel ilkelerimize çok daha sıkı sarılacağız. Tek bir vatandaşımızın bile adalet dairesinin dışında kalmaması için gayret göstereceğiz. Sevgili hanımlar, bu kutlu yola çıktığımızdan beri bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bu dava için fedakarlık yapanların başında hanım kardeşlerimiz görüyorum.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SEÇİM MANİFESTOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü açıklayacağı seçim manifestonun hazır olduğunu belirterek, “Hedefimiz çok büyük” dedi. Cumhur İttifakı’nın açık ara önde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin aday belirleyememesini başarısızlık olarak değerlendirirken, “Onların meclisde de umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum” diye konuştu.

Kaynak: AjansHaber