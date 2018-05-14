Mangalcılar Denizli'de orman yaktı!

Denizli'de mangal ateşinden çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Pamukkale ilçesi Akkonak Mahallesi’ndeki Devlet Su İşlerine ait baraj göleti yakınındaki bölgede meydana gelen olayda, sulama kanalı çevresinde mangal yapan şahısların neden olduğu yangın otların tutuşması ile başladı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Rüzgarın etkisi ile yaklaşık yarım hektarlık alana yayılan alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti.

AĞAÇLAR KÜL OLDU

Yoğun dumanın olduğu yangında tutuşan otlardaki alevler ağaçlara da sirayet edince çok sayıda ağaç yangından zarar gördü.

Yaklaşık 6 arazözün müdahale ettiği yangına çok sayıda itfaiye görevlisi yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi.

Gündem 14 Mayıs 2018 16:03 İsrail'in zulmüne tekerlekli sandalyesiyle direnen Abu Salah şehit oldu!İsrail'in 2014 yılında hava saldırılarında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah, bugün tekerlekli sandalyenin üzerinde olmasına rağmen direnişini sürdürdü. Fakat bu kez şehit oldu.

Kaynak: AA