Pogba bu defa Manchester United forması değil ihram girdi!

Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen Fransız yıldız Paul Pogba, umreye gitti.

İngiliz ekibinin yıldız ismi bu sezon da Premier Lig'in bitiminin ardından Kabe'yi ziyarette bulundu.

BURASI HARİKA BİR YER

Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği videoyu hayranlarıyla paylaşan Fransız oyuncu, "Sadece buraya gelenler, neler hissettiğimi anlayabilir. Burayı görmediyseniz, bir gün mutlaka gelin. Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum. İnşallah, buraya gelirsiniz." diye konuştu.