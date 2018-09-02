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02 Eylül 2018 20:24 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2018 20:34

Manchester United kazandı: Mourinho rahat bir nefes aldı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Burnley ile Manchester United karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 2-0'lık skorla kazandı

Manchester United kazandı: Mourinho rahat bir nefes aldı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Burnley ile Manchester United karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER LUKAKU'DAN GELDİ

Maça baskılı başlayan Manchester United, 27. dakikada Belçikalı süperstarı Romelu Lukaku ile öne geçti. Lukaku, 44. dakikada farkı ikiye çıkartan golü attı. İkinci yarıda da sahanın hakimi olan Manchester United, 69. dakikada Paul Pogba'nın kaçırdığı penaltıyla farkı artıramadı.

RASHFORD KIRMIZI KART GÖRDÜ

Manchester United'da Marcus Rashford, 71. dakikada rakibine kafa attığı için hakem Jonathan Moss tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

MOURİNHO RAHATLADI

Arka arkaya puan kaybeden Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho'nun kötü sonuç alması durumunda takımın başından gönderileceği konuşuluyordu. Ancak tecrübeli hoca bu maçtan 3 puan çıkardı ve milli takım arasına rahat girdi.

Etiketler: Manchester United


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