Biz bu filmi izlemiştik

Malum Medya, bu defa da toplumun mimarı olan kadınlar üzerinden, Müslümanlar'a saldırmaya başladı. Malum medya'nın yıllar önceki videoları dilediği gibi montajlayarak son zamanlarda çarpıtması asıl amacını ortaya çıkardı.

Neden 7 Mart

Malum medyanın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haber gündemi bir hayli meşgul etmişti. Haberin içeriğinden ziyade yayınlanma tarihi ve sunuluş şekli dikkat çekti.

Haberde, birçok Müslüman tarafından büyük itibar gören Nurettin Yıldız'ın yıllar önce çekilmiş bir videosu yer alıyordu. Kadınlarla ilgili olan video, uzun olmasına rağmen önemli bölümleri kesilmiş ve kanal ideolojisine uygun olarak, çarpıtılarak montajlanmıştı. Daha ilginci ise, malum kanal, bu haberi yayınlamak için ''dünya kadınlar günü'' olarak kabul edilen 8 Mart'ın bir gün öncesini seçtiler. Konu 8 Mart'ta da devam ettirildi.

Bununla da Yetinmedi

Malum medya bununla da yetinmedi. Dün akşam ki ana haber bülteninde, önce ilahiyatçı olarak nitelendirdikleri birini Diyanet'e meydan okuyan bir kahraman gibi sunarak Diyaneti markaja almaya çalıştı.

Sonrasında ise, belli bir kitlenin otorite olarak gördüğü başka bir ismi kadınlara saldırıyormuş gibi lanse etti.

Malum medya, son zamanlarda toplum mimarı ''kadınlar'' üzerinden Müslümanların takip ettiği isimleri sık sık gündeme getirme çabası, yaptıklarının haber adı altında bir saldırı olduğunu gösteriyor. Montajlaldığı eski videolardan ''kadını'' savunmak için 7 martı beklemesiyse zaten niyetini ortaya çıkarıyor.

Öte yandan saldırının sebebine dair birden çok ihtimal bulunuyor. Bunlardan ilki, halkın manevi değerleri ile bağını zayıtlatma çabası. Diğeri ise, Türkiye'ye karşı daha büyük bir hamle için zemin hazırlama çabaları. Zira yakın tarihteki 28 Şubat darbesine kılıf uydurmak için medyanın servis ettiği görüntüler hala hafızalarda...

Bu filmi hatırladınız mı?

Bu filmi 28 Şubat'ta da izlemiştik. O dönemde de titizlikle kurgulanan, birden piyasaya çıkarılan Fadime Şahin ve sahte şeyh hikayesiyle din sömürüsü yapan bir zihniyet vardı. O dönemde sapık hoca diye servis yapanlar bugün ''skandal fetva veren hoca'' diye kurgularını servis ediyorlar.

Yani senaryo aynı. 28 Şubat'ta Şevki Yılmaz'ın videoları kırpılıyordu, bugün 2019 seçimlerine giderken ,Nurettin Yıldız'ın yıllar önceki videoları montajlanarak sanki bugün olmuş gibi bir algıyla topluma sunuluyor. O gün Ankara Otogarı ortasında kol kola girip zikir çekenler, bugün Ankara Esenboğa Halimanı'nın ortasında zikir çekiliyor. Müslüman toplumun değer verdiği isimlerin fotoğtafları üzerine ''kadın sokağa çıkmasın'' diye kendi kendilerine yazıp servis edilerek yeniden bir irtica kampanyası yapılıyor.

Bu kampanya sizede tanıdık gelmedi mi?

Abdurrahman Erzurum

Kaynak: AjansHaber