Malezya'da suikast düzenlemekle suçlanan 2 kadının davası sürdürülecek

Malezya mahkemesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'a başkent Kuala Lumpur'daki havalimanında suikast düzenlemekle suçlanan iki kadını cinayetle yargılamaya devam etme kararı aldı.

Kuala Lumpur yakınlarındaki Şah Alam Yüksek Mahkemesi yargıcı Azmi Ariffin, Şubat 2017'de başkentteki havalimanında Kim Jong-nam'ı VX sinir gazı ile öldürmekle suçlanan Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong'a cinayet suçlaması yöneltilmesi konusunda yeterince kanıt olduğuna karar verdi.

Yargıç Ariffin "Bu nedenle sanıkların kendilerine yöneltilen suçlamalara yönelik savunmalarını istiyorum" dedi.

'SİYASİ SUİKAST OLABİLİR'

Yargıç olayın 'bir siyasi suikast' olabileceğini belirtti. Kararla birlikte davanın en az 2 ay daha uzadığı belirtiliyor.

Eğer yargıç yeterince kanıt olmadığı yönünde karar alsaydı iki kadının beraat edebilirdi.

SUÇLU BULUNURLURSA İDAM EDİLEBİLİRLER



Suçlu bulunmaları halinde asılarak idam edilmeleri olasılığı bulunan iki kadın kendilerine tuzak kurulduğunu öne sürüyor.

Ayşe ve Thi Huong geçen yılki suikast sırasında Macau'ya gitmek üzere havalimanındaki Kim'in yanına yaklaşmış ve kadınlardan biri üzerine VX sinir gazı bulaştırılmış bir bezi Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin yüzüne kısa süre tutmuştu. Kim önce havalimanı yetkililerinden yardım istemiş ancak hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

VX sinir gazı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kitle imha silahları arasında sayılıyor.

İki kadın Kuzey Koreli casuslarca oyuna getirildiklerini ve televizyon için yapılan bir kamera şakası programında yer aldıklarını zannettiklerini söylemişti.

Savcılar ise ikilinin ne yaptıklarını gayet iyi bilen eğitimli suikastçiler olduğunu iddia ediyor.

Ayşe'nin avukatı Gooi Soon Seng kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Karar nedeniyle son derece hayal kırıklığı yaşıyoruz. Savunma aşamasında elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Dava süresince savunma tarafı kadınlarla birlikte resmi olarak cinayetle suçlanan 4 Kuzey Korelinin suikasti planladığını ve kandırdıkları ikiliye cinayet günü VX sinir gazını verdiklerini iddia etmişti.

Savunma ekibi, 4 Kuzey Koreli'nin aynı gün ülkeden kaçması nedeniyle gerçek sorumluları yakalayamayan yetkililerin 'günah keçisi' ilan edilen kadınalrı cezalandırmaya çalıştığı savını ileri sürmüştü.

Kaynak: Ajanslar