Malezya Kralı'nın doğum günü iptal edildi!

Malezya Kralı Sultan Muhammed, ülkesinin dış borcundan dolayı doğum günü kutlamalarını iptal etti.

Bernama ajansı, Muhammed'in doğum günü kutlamaları çerçevesinde 9 Eylül'de düzenlenecek tören ve etkinlikleri iptal edildiğini, doğum günü için harcanacak paranın ülkenin dış borcunun ödenmesi için kullanılacağını açıkladığını duyurdu.

TOPLANAN PARA 43,5 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Para, halkın dış borcun ödenmesine katkı sağlaması için açılan "Ümit Fonu"na aktarılacak. Bu arada son 3 ayda fonda toplanan para 43,5 milyon dolara ulaştı.

Maliye Bakanı Lim Guan Eng, Ümit Fonu kapsamında ne kadar para toplanacağına ilişkin bir hedef belirlemediklerini kaydederek bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını dile getirmişti.

Malezyalılar, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı. Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 oranında düşürülmüştü.

Kaynak: Ajanslar