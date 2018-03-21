Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "torbacı" olduğu tespit edilen 6 kişi ile uyuşturucu kullanıcısı 23 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 8,3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 211 ecstasy hap, 286 reçeteye tabi hap ile kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.