Malatya'da silahlı tartışma: 1 yaralı

Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahalllesi’nde meydana gelen olayda, aynı bölgede ikamet eden H.H.D. ile S.S. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

YARALI TEDAVİDE

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahın kullanıldığı kavgada S.S. açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinden yaya olarak kaçan H.H.D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Ajanslar