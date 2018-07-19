Malatya’da 71 kaçak göçmen yakalandı

Yurda yasa dışı yollar ile girdikleri belirlenen71 kaçak göçmen Malatya’nın Darende ilçesinde yakalandı. 71 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edileceği bildirildi.

Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, durdurdukları özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

SAHTE BELGELERLE YURDA GİRDİLER

Kontrolde çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 71 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER



Kaçak göçmenler, daha sonra diğer işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada, iki gündür uykusuz ve aç oldukları tespit edilen göçmenlere yemek verildi. Yemeklerini yiyen göçmenlerin bir kısmı Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde uyudu.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar