Mahsur kalmış kediyi itfaiye kurtardı

3 gündür iki duvar arasında kalan kedi ihbar üzerine itfaiye ekiplri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, iki bahçe duvarı arasındaki boşlukta 3 gündür mahsur olan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.





"3 GÜNDÜR KEDİ SESİ GELİYORDU"



Cumhuriyet Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde meydana gelen olayda mahallede oturan kadınlar, itfaiyeyi arayıp, iki bahçe duvarı arasında bulunan derin boşlukta 3 gündür kedi sesi geldiğini belirterek yardım istedi.

KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ



İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kediyi kurtardı. veteriner kontrolünün ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edilen kedinin durumu iyi olduğu belirtildi.



Kaynak: ajanslar