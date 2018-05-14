'Mahrem imam'ların tahliye talepleri reddedildi!

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem imamların yargılandığı davadaki tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanmasına yönelik 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, SincanCeza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları ile müşteki kurumlar TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Tutuklu sanıkların tahliye, tutuksuz sanıkların da adli kontrol şartlarının kaldırılması taleplerini alan mahkeme, ara karar için iddia makamından görüşünü sordu.

Savcı, sanıkların taleplerinin mevcut deliller göz önünde bulundurularak reddedilmesini istedi.



Müşteki kurumların avukatları da tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Müzakere için verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tahliye ve adli kontrol şartlarının kaldırılması taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA