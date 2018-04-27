Seçimler için en güncel anket açıklandı - Seçim anketi 2018

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal en güncel seçim anket sonucunu açıkladı. Yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 55,6 olduğunu açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrası açıklama yaptı.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Bu seçim cumhurbaşkanlığı seçimleriyle milletvekilliği seçimlerinin bir arada gerçekleşeceği bir süreci oluşturuyor. Kararlar hızla verilip süreç başlatılacak. AK Parti siaysetini samimiyet üzerine bina etmiştir. Erken seçim konusunda samimi ve açık ifade etmiştik. Ana muhalefetin ifade ettiği gibi bir erken seçim yapılacaktı ama yapılmayacak gibi davrandığımız söz konusu değil.

Salı günkü grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Kasım 2019 diye bunun altını çizdi. Ardından gerekli istişareler yapıldı, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. Ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli ile bir araya geldi. Nihayetinde yeni duruma karşı AK Parti değerlendirmelerini yaparak doğru pozisyonu aldı. Siyaset doğru pozisyonu almaktır.

Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz yok. Erken seçim süreciyle birlikte bu sürecin gerekliliklerini yerine getiriyoruz.

AK PARTİ SEÇİME HAZIR MI?

AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. AK Parti'nin yaptığı işlerden en muhteşemi siyasi kampanyalardır. Hazırlıklıyız, zaten dediğim gibi 7/24 iletişim içerisinde olduğumuz için halkımızla müziklerimiz de hazır. Güçlü bir slogan, müzükler, filmler, medya planlaması bunlar AK Parti'nin hızlı bir şekilde yaptığı süreçler. İnternetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanılacağı bir kampanya olacağını daha önce açıklamıştık.

Maalesef AK Parti'ye saldırmaktan, hakaret etmekten başka işi olmayan, ana muhalefet partisinin içine düştüğü durum... Daha adaylarını belirleyecekler, sözcüleri en güçlü adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Biz her zaman her şeye hazır bir şekilde yolumuza yürüdük. Biz iktidarda olmanın konfor ve rehavetine kapılmadık. Sanki yarın seçim olacakmış gibi hareket ettik.

ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 55,6

Ünal, oy oranına ilişkin sorulara "En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyor" dedi.

Kaynak: Ajanslar