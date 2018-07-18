Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na: Söyledikleri külliyen yalandır

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Mahir Ünal: ''“Söyledikleri külliyen yalandır. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun zehirli dilinin siyaset gündemini esir almasından son derece rahatsızız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Mahir Ünal özetle şu ifadeleri kullandı:

''KILIÇDAROĞLU SİYASETİN KONUSU OLMAKTAN ÇIKTI''

''Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin konusu olmadığını ruh halinin artık siyasetin konusu olmaktan çıktığını defalarca ifade ettik. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri kavgayı yaşatmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren Türkiye'de kurumları kurumların meşruiyetini tartışmalı hale getirerek kurumları kişiler üzerinden itibarsızlaştırmaya devam ediyor.

''ÖZELLİKLE SAVUNMA BAKANIMIZLA İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ KÜLLİYEN YALAN''

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da kaçıp saklanmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızı saklanmakla suçlayabiliyor. Özellikle Sayın Savunma Bakanımızla ilgili söylediği ifadeler külliyen yalandır. Hem Savunma Bakanımız hem MİT Başkanı darbeleri araştırma komisyonuna davet edilmemiştir kendilerine gönderilen soruları cevaplayarak teslim etmişlerdir. Kimsenin herhangi bir yere kaçtığı söz konusu değildir. Şu anda yaşadığı durumdan dolayı aklını kaçırmak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Kaynak: Ajanslar