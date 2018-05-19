Mahir Ünal Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin araştırmalarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ne kadar oy aldığına yönelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında." dedi.

Ünal, Kanal 7'de canlı yayınlanan bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna pazartesi günü verileceğini hatırlatan Ünal, aday adaylığı başvurusunda bulunan 7 bin 340 kişinin mülakatının alt komisyonlarda gerçekleştirildiğini, bu kişilerden 2 bin 100'ünün üst kurula çıktığını, çalışmaların devam ettiğini anlattı.

"Türkiye'yi AK Parti kadroları yönetebilir"

"24 Haziran'la ilgili elinizin çok rahat olduğunu söyleyebilir misiniz? Yoksa belirsiz bir tablo mu var?" sorusu üzerine Ünal, AK Parti'nin 16 yıldan beri dinamik yapısıyla hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de bölgeyi okuyabildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle de Türkiye'nin küresel bir aktör durumuna geldiğini söyledi.

"Türkiye'yi kim yönetebilir?" sorusunun cevabının çok açık olduğuna dikkati çeken Ünal, dünyayı, bölgeyi ve ülkeyi çok iyi tanıyan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadrolarının yönetebileceğini dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANI 54-56 BANDINDA"

AK Parti'nin araştırmalarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından kimin ne kadar oy aldığına yönelik soruya Ünal, "Daha önce de açıkladığımız banttayız. Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında." yanıtını verdi.

Mahir Ünal, Muharrem İnce ile İyi Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy oranlarıyla ilgili soruya ilişkin de "Onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır." ifadesini kullandı.

İnce ve Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacakları için daha çok Meclis'e dönük faaliyette bulundukları belirten Ünal, bu yüzden AK Parti'ye yönelik kara propaganda yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Ajanslar