Necati Şaşmaz-Polat Alemdar

Bir dönemlerin Efsane Dizisi Kurtlar Vadisi Oyuncusu Polat alemdar yani asıl adı Necati Şaşmaz boşanmakta olan Eşi Nagehan Şaşmaz tarafından atılan iddeaya göre,

Amerikada başka bir kişi ile ,lişkisi olduğunu hatta onunla evli olduğunu ortaya attı.

Magazin gündemine büyük bir bomba gibi düşen iddea şok etkisi yarattı.

Çok uzun zamandır dizi ve sinema sahnelerinden uzak kalan oyuncu Necati Şaşmaz sıkıntılı dönemden geçtiğini ifade etsede ,Boşanmakta olduğu eşinin neden böyle bir şey söylediğini anlayamadığını altını çizdi.

Necati Şaşmaz avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada böyle bir şeyin söz konusu dahi olmadığı belgeleri ile ortaya koydu