Masterchef Güzide kimdir

MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki villasıyla gündeme gelmişti. Mertcan, hakkında çıkan çeşitli haberlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mertcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Herkese merhaba. Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, 'sükut ikrardandır.' sözünden yola çıkarak açıklama yapmam, elzem bir hal almıştır. Dün birçok haber sitesinde yayınlanan Güzide'nin 7 milyonluk evi, Güzide'nin lüks yaşantısı vb. başlıklı atılan, art niyetli olduğunu düşündüğüm haberlere cevap vermek isterim. Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlayayım... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı... Kenarda hiç birikimimiz olmadan sadece inandığı iş için gece gündüz çalıştı. Şimdi ise dünyanın sektöre yön veren Robotik şirketlerinden birinin sahibi.. Hep söylediğimiz gibi biz çok normal insanlarız. Ve bu yaşananlar biz normal insanları daha fazla etkiliyor. Binlerce mesajla bu süreçte beni destekleyenler olmasaydı çok daha zor olurdu. Tüm destekleyenlere çok teşekkür ederim.'

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan şirketini verdiği bir şöyleşide şöyle anlatıyor; -”Ar-Ge merkezi olarak yaptığımız argeler sonucunda katma değeri yüksek ürünler üretiyor ve dünyanın en büyük pazarlarına ihraç ediyoruz. Ölçeklenebilir zaman dilimlerinde yeni ürünlerimizin prototiplenmesi sonucunda pazara yeni ürünler sunuyoruz. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile kendi patentli ürünlerimizi üretiyor ve yıl içerisinde katıldığımız uluslararası fuarlarda sergiliyoruz. Tüm yazılım ve üretimleri şirket bünyemizde ve yerli kaynaklarla gerçekleştiriyoruz.”

Yayınlandığı günden beri MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, lüks eviyle sosyal medyada olay oldu. 31 yaşındaki Güzide Mertcan, özellikle yaptığı tatlılarla şeflerin takdirini topluyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL.