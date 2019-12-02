Masterchef Güzide kimdir

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının başarılı isimlerinden Güzide Mertcan, sosyal medyada 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu. Mertcan, hakkında çıkan haberlere ve gelen yorumlara karşı açıklamada bulundu.

MAGAZİN 02.12.2019, 09:28
Masterchef Güzide kimdir

MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki villasıyla gündeme gelmişti. Mertcan, hakkında çıkan çeşitli haberlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mertcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Herkese merhaba. Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, 'sükut ikrardandır.' sözünden yola çıkarak açıklama yapmam, elzem bir hal almıştır. Dün birçok haber sitesinde yayınlanan Güzide'nin 7 milyonluk evi, Güzide'nin lüks yaşantısı vb. başlıklı atılan, art niyetli olduğunu düşündüğüm haberlere cevap vermek isterim. Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlayayım... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı... Kenarda hiç birikimimiz olmadan sadece inandığı iş için gece gündüz çalıştı. Şimdi ise dünyanın sektöre yön veren Robotik şirketlerinden birinin sahibi.. Hep söylediğimiz gibi biz çok normal insanlarız. Ve bu yaşananlar biz normal insanları daha fazla etkiliyor. Binlerce mesajla bu süreçte beni destekleyenler olmasaydı çok daha zor olurdu. Tüm destekleyenlere çok teşekkür ederim.'

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan şirketini verdiği bir şöyleşide şöyle anlatıyor; -”Ar-Ge merkezi olarak yaptığımız argeler sonucunda katma değeri yüksek ürünler üretiyor ve dünyanın en büyük pazarlarına ihraç ediyoruz. Ölçeklenebilir zaman dilimlerinde yeni ürünlerimizin prototiplenmesi sonucunda pazara yeni ürünler sunuyoruz. Yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmaları ile kendi patentli ürünlerimizi üretiyor ve yıl içerisinde katıldığımız uluslararası fuarlarda sergiliyoruz. Tüm yazılım ve üretimleri şirket bünyemizde ve yerli kaynaklarla gerçekleştiriyoruz.”

Yayınlandığı günden beri MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, lüks eviyle sosyal medyada olay oldu. 31 yaşındaki Güzide Mertcan, özellikle yaptığı tatlılarla şeflerin takdirini topluyor. Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbulda lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL.

Yorumlar (0)
11°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2019
İmsak 06:33
Güneş 08:04
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Trabzonspor 13 23
4. Alanyaspor 13 22
5. Fenerbahçe 13 22
6. Beşiktaş 12 21
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 12 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 14 40
2. Leicester City 14 32
3. Man City 14 29
4. Chelsea 14 26
5. Tottenham 14 20
6. Wolverhampton 14 20
7. Sheffield United 14 19
8. Arsenal 14 19
9. M. United 14 18
10. Burnley 14 18
11. Crystal Palace 14 18
12. Bournemouth 14 16
13. West Ham 14 16
14. Newcastle 14 16
15. Aston Villa 14 15
16. Brighton 14 15
17. Everton 14 14
18. Southampton 14 12
19. Norwich City 14 11
20. Watford 14 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6