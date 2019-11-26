Kuruluş Osman 2.Bölüm 2. Tanıtım

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 1. bölüm ile reyting rekorları kırmıştı, 2. ve 3. bölümler de diziye bir çok oyuncu katılacak. Yeni sezon ile birlikte Burak Özçivit ile yola devam eden ekip, 1.bölüm de gayet başarılı bir performans sergiledi.