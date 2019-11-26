Kuruluş Osman 2.Bölüm 2. Tanıtım
MAGAZİN 26.11.2019, 19:15 26.11.2019, 19:25
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 1. bölüm ile reyting rekorları kırmıştı, 2. ve 3. bölümler de diziye bir çok oyuncu katılacak. Yeni sezon ile birlikte Burak Özçivit ile yola devam eden ekip, 1.bölüm de gayet başarılı bir performans sergiledi.
13°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Kasım 2019
|İmsak
|06:28
|Güneş
|07:58
|Öğle
|12:56
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|12
|24
|2. Trabzonspor
|12
|22
|3. Başakşehir
|12
|22
|4. Fenerbahçe
|12
|21
|5. Beşiktaş
|12
|21
|6. Malatyaspor
|12
|19
|7. Alanyaspor
|12
|19
|8. Galatasaray
|12
|19
|9. Göztepe
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|16
|11. Denizlispor
|12
|14
|12. Çaykur Rizespor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|13
|14. Konyaspor
|12
|13
|15. Kasımpaşa
|12
|12
|16. Antalyaspor
|12
|12
|17. Ankaragücü
|12
|9
|18. Kayserispor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|12
|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
|4. Erzurum BB
|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
|6. Menemen Belediyespor
|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|12
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|15
|11. Altay
|12
|15
|12. Giresunspor
|12
|13
|13. İstanbulspor
|12
|12
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
|5. Wolverhampton
|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
|7. Burnley
|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
|11. Bournemouth
|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|14
|17
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|14
|12
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6